Secretario de Saúde diz na ALMT que serviços da Santa de Casa de Cuiabá não serão interrompidos

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, esteve na manhã de hoje (20), na reunião do Colégio de Líderes da Assembleia...

Momento MT

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, esteve na manhã de hoje (20), na reunião do Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) para falar sobre a situação da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. A unidade hospital está em processo de venda para quitar dívidas trabalhistas. O imóvel foi requisitado pelo governo do estado em 2019, após a instituição fechar as portas devido a uma crise financeira. Desde então, o governo paga aluguel pelo uso do prédio, mas as dívidas, especialmente as trabalhistas, persistem.

