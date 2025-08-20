Secretario de Saúde diz na ALMT que serviços da Santa de Casa de Cuiabá não serão interrompidos O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, esteve na manhã de hoje (20), na reunião do Colégio de Líderes da Assembleia... Momento MT|Do R7 20/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, esteve na manhã de hoje (20), na reunião do Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) para falar sobre a situação da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. A unidade hospital está em processo de venda para quitar dívidas trabalhistas. O imóvel foi requisitado pelo governo do estado em 2019, após a instituição fechar as portas devido a uma crise financeira. Desde então, o governo paga aluguel pelo uso do prédio, mas as dívidas, especialmente as trabalhistas, persistem. Para mais detalhes sobre a situação da Santa Casa e as garantias do secretário, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Militar prende homem com revólver e munições em Tangará da Serra

Gestores discutem áreas para construção de novos prédios públicos

Inscrições para Concurso Público da Prefeitura de Lucas do Rio Verde seguem até setembro