Secretário de Saúde tranquiliza pacientes da Santa Casa: "ninguém ficará desassistido"

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) apresentou aos deputados da Assembleia Legislativa um planejamento para a migração de serviços do Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá. A reunião ocorreu na manhã desta quarta-feira (20.8), na Casa de Leis, e contou com a presença do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. “O Governo do Estado está concentrando esforços para que a Santa Casa continue sendo uma unidade de saúde que preste serviço ao Sistema Único de Saúde (SUS) – seja administrada diretamente pelo Estado ou por uma instituição terceira, que atue na área da saúde”, declarou o gestor. Para mais detalhes sobre essa importante reunião e as garantias para os pacientes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura realiza primeira grande limpeza e beneficia mais de sete bairros

