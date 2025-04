Secretário destaca reconhecimento internacional do Hospital Albert Einstein; unidade já administra 5 hospitais públicos O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, destacou, em audiência pública realizada nesta segunda-feira (14.4), na Assembleia... Momento MT|Do R7 14/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h26 ) twitter

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, destacou, em audiência pública realizada nesta segunda-feira (14.4), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o reconhecimento mundial que o Hospital Israelita Albert Einstein tem na área da Saúde. O gestor elencou uma série de motivos que fizeram a instituição ter sido escolhida para a parceria de administrar o Hospital Central. “É uma entidade que tem reconhecimento mundial, com mais de 22 certificações nacionais e internacionais. É simplesmente o primeiro no ranking brasileiro, é o melhor do hemisfério Sul e da América Latina e é o 22º melhor hospital do mundo”, disse. Para mais detalhes sobre essa importante parceria e os impactos na saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Setor de fiscalização alerta proprietários de lotes para que atualizem seus cadastros na prefeitura

