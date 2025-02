Momento MT |Do R7

Secretário determina auditoria em contrato com a Bem-estar Com foco na transparência e na eficácia dos serviços essenciais na capital, o secretário municipal de Obras Públicas, Reginaldo Teixeira...

Com foco na transparência e na eficácia dos serviços essenciais na capital, o secretário municipal de Obras Públicas, Reginaldo Teixeira, realizou uma reunião nesta quarta-feira (22) com Vitor Guimarães, presidente da empresa Bem-estar Prestadora de Serviços. A empresa é responsável por operações de logística e engenharia de obras no município.

Saiba mais sobre as medidas que estão sendo tomadas e a importância da auditoria consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: