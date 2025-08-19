Secretário e Promotor avaliam de perto a Telemedicina e a nova Maternidade de Sorriso
Com o objetivo de sentir o pulso dos novos serviços e entender como eles vão impactar a vida dos cidadãos Em uma agenda conjunta focada...
Com o objetivo de sentir o pulso dos novos serviços e entender como eles vão impactar a vida dos cidadãos Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a saúde pública em Sorriso! Leia Mais em Momento MT:
Com o objetivo de sentir o pulso dos novos serviços e entender como eles vão impactar a vida dos cidadãos
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a saúde pública em Sorriso!
Leia Mais em Momento MT: