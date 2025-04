Secretário enfatiza entregas na Educação, Cultura, Esporte e Lazer Ao completar 90 dias de gestão, o secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Alberto Pereira Júnior, já conseguiu... Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h27 ) twitter

Ao completar 90 dias de gestão, o secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Alberto Pereira Júnior, já conseguiu implementar importantes ações em prol da população local nas suas áreas de atuação, sendo algumas delas inéditas na rede municipal. Ele destaca que o compromisso é garantir uma gestão eficiente e responsável, superando desafios e promovendo avanços concretos para a cidade.

