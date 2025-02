Secretário firma compromisso pela coleta seletiva de lixo em Cuiabá O secretário de governo Ananias Filho compareceu, na quinta-feira (23), em uma reunião no Ministério Público do Estado de Mato Grosso...

O secretário de governo Ananias Filho compareceu, na quinta-feira (23), em uma reunião no Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE-MT), para reafirmar o compromisso da gestão do prefeito Abilio Brunini com políticas sustentáveis de meio ambiente. Ao promotor de Justiça Carlos Eduardo Silva, Ananias comunicou que o prefeito Abilio Brunini renovará o decreto municipal que mantém a formação de um grupo técnico interinstitucional responsável em conduzir a implementação da coleta s iva de lixo em Cuiabá.

Saiba mais sobre as iniciativas sustentáveis e o futuro da coleta seletiva em Cuiabá consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: