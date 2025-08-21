Secretário municipal de Educação prestigia premiação do Alfabetiza MT O secretário municipal de Educação de Cuiabá, Amauri Monge, participou na tarde desta quarta-feira (20) da cerimônia de premiação do...

O secretário municipal de Educação de Cuiabá, Amauri Monge, participou na tarde desta quarta-feira (20) da cerimônia de premiação do 4º Prêmio Alfabetiza MT, realizada no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande. O evento contou com a presença do governador Mauro Mendes, do vice-governador Otaviano Pivetta e do secretário de Estado de Educação, Alan Porto, e marcou a entrega de R$ 5 milhões para 100 escolas do Ensino Fundamental I que alcançaram os melhores resultados em alfabetização no ano de 2024.

