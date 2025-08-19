Secretários de Educação e da Mulher debatem Lei “Maria da Penha vai às Escolas”
Os secretários municipais Hadassah Suzannah, tenente-coronel e titular da Pasta da Mulher, e Amauri Monge Fernandes, da Educação, apresentaram...
Os secretários municipais Hadassah Suzannah, tenente-coronel e titular da Pasta da Mulher, e Amauri Monge Fernandes, da Educação, apresentaram na Câmara Municipal de Cuiabá iniciativas para a aplicação da Lei nº 7.143/2023, de autoria da vereadora Michelly Alencar, que institui o programa “Maria da Penha vai às Escolas”. A legislação tem como objetivo levar para as escolas municipais de Cuiabá atividades educativas sobre prevenção e combate à violência contra a mulher, promovendo a conscientização de alunos, professores e da comunidade escolar sobre igualdade de gênero, direitos humanos, formas de denúncia e proteção às vítimas. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações na educação e na sociedade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
Os secretários municipais Hadassah Suzannah, tenente-coronel e titular da Pasta da Mulher, e Amauri Monge Fernandes, da Educação, apresentaram na Câmara Municipal de Cuiabá iniciativas para a aplicação da Lei nº 7.143/2023, de autoria da vereadora Michelly Alencar, que institui o programa “Maria da Penha vai às Escolas”. A legislação tem como objetivo levar para as escolas municipais de Cuiabá atividades educativas sobre prevenção e combate à violência contra a mulher, promovendo a conscientização de alunos, professores e da comunidade escolar sobre igualdade de gênero, direitos humanos, formas de denúncia e proteção às vítimas.
Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações na educação e na sociedade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: