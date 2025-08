Sedap projeta alta de 16,85% no Valor Bruto da Produção Agropecuária

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) informou nesta segunda-feira (04.08) que o Pará projeta um crescimento expressivo de 16,85% no Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) para 2025, podendo alcançar R$ 45,12 bilhões até o fim do ano. O avanço é puxado pelas lavouras, que devem gerar R$ 26,48 bilhões, e pela pecuária, com previsão de R$ 18,65 bilhões, segundo dados da secretaria.

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante e o impacto no agronegócio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

