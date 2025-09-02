Sede da Secretaria de Saúde passa a funcionar em novo endereço Após mais de 20 anos funcionando junto à Rua Rio Branco, no Jardim Santa Marta, a Secretaria Municipal de Saúde está em processo de... Momento MT|Do R7 02/09/2025 - 18h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 18h58 ) twitter

Após mais de 20 anos funcionando junto à Rua Rio Branco, no Jardim Santa Marta, a Secretaria Municipal de Saúde está em processo de mudança para novo endereço. Buscando proporcionar melhores condições de trabalho, o novo local de funcionamento passa a ser junto à Avenida Presidente Médici, 4.455, Quadra 02, Lote 1-2, na Vila Birigui.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

