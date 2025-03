Sedec assina contrato de participação em feira internacional O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, assinou o contrato simbólico da participação do Governo de... Momento MT|Do R7 27/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 11h06 ) twitter

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, assinou o contrato simbólico da participação do Governo de Mato Grosso na 8ª edição da China International Import Expo (CIIE), na tarde de terça-feira (25.3), em São Paulo. O documento foi assinado durante o Simpósio de Apresentação da CIIE aos parceiros do Brasil. “O ano de 2025 marcará nossa terceira participação na CIIE, uma das maiores do mundo. Na última edição fomos o sétimo expositor mais falado entre 30 organizações estrangeiras, ficando a frente até mesmo de outros participantes do Brasil. Diversos negócios foram fechados com membros participantes da comitiva do Estado. Neste ano iremos fortes com a abertura de caminhos para um ‘novo produto’, o gergelim. Nossa meta é expandir ainda mais nossa presença no mercado chinês”, disse o secretário. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa! Leia Mais em Momento MT: Empreendedores de baixa renda poderão receber descontos na conta de luz

