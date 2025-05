Sedec convoca nove aprovados em processo seletivo para apresentação de documentos

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) publicou, nesta segunda-feira (5.5), o edital de convocação dos nove aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024. Os candidatos classificados devem enviar, em formato PDF, os documentos exigidos no Anexo I do edital entre os dias 5 e 13 de maio, por meio do formulário online disponível no link: https://forms.gle/QKiyXjjk7rHzhPRk7.

Para mais detalhes sobre a convocação e a lista de candidatos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: