Sedec e Fiemt abrem inscrições para indústrias expositoras na Expoind MT 2025

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt) estão com inscrições abertas para empresários e industriais interessados em expor seus produtos e serviços na Expoind MT 2025, a primeira Feira de Negócios da Indústria de Mato Grosso, que acontece de 4 a 6 de novembro, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. As empresas selecionadas terão estande gratuito, e o prazo para inscrição vai até 14 de setembro.

