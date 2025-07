Sedec inaugura espaço com peças do artesanato mato-grossense no Shopping Estação A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) inaugura, neste sábado (5.7), às 16h30, a primeira Loja do Artesanato de...

