Sedec lança plataforma de dados do setor aéreo de Mato Grosso durante FIT Pantanal

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico lançou, nesta quinta-feira (05.6), a Plataforma de Dados do Setor Aéreo que integra o Observatório de Desenvolvimento. O lançamento foi feito durante a Feira Internacional de Turismo do Pantanal 2025, a FIT Pantanal. Por meio da plataforma, é possível ter acesso a dados da movimentação de passageiros como o número de bilhetes vendidos, o preço médio do ticket e a média de dias de permanência do turista com filtros de data, origem e destino.

