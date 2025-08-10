Sedec marca presença na ExpoEcos com lounge e informações sobre acesso a crédito e incentivos A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) será uma das apoiadoras da ExpoEcos 2025, o Encontro Centro-Oeste dos Supermercadistas...

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) será uma das apoiadoras da ExpoEcos 2025, o Encontro Centro-Oeste dos Supermercadistas, Atacadistas, Distribuidores, Indústria e Food Service. O evento será realizado entre os dias 12 e 14 de agosto, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

