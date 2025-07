Sedec participa da Expoagro 2025 com estandes voltados ao agronegócio e turismo de Mato Grosso

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico participará da 57ª edição da Expoagro, a maior feira agropecuária, industrial e comercial de Mato Grosso, com dois estandes institucionais voltados à promoção do desenvolvimento econômico e à difusão de informações estratégicas para o setor produtivo e turístico do Estado.

