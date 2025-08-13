Sedec participa da ExpoEcos 2025 e fortalece apoio ao setor supermercadista e de distribuição A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) está presente na ExpoEcos 2025, o Encontro Centro-Oeste dos Supermercadistas...

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) está presente na ExpoEcos 2025, o Encontro Centro-Oeste dos Supermercadistas, Atacadistas, Distribuidores, Indústria e Food Service, realizado até o dia 14 de agosto, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. A secretaria está com um Lounge especial no evento onde os visitantes terão acesso a informações sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e incentivos fiscais do Estado.

