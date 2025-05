Momento MT |Do R7

Sedec trabalha para garantir sustentabilidade da mineração em Mato Grosso A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec) tem atuado para garantir que o avanço da atividade mineradora no estado...

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec) tem atuado para garantir que o avanço da atividade mineradora no estado ocorra de forma responsável, transparente e sustentável. O tema foi destaque durante o Fórum do Ramo – Segmento Mineral, promovido pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil), na quinta-feira (08.05), em Cuiabá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro das iniciativas para a sustentabilidade na mineração!

Leia Mais em Momento MT: