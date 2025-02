Seduc abre inscrições de cursinho preparatório para o Enem 2025 A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) abriu as inscrições para o Pré-Enem Digit@l MT, curso preparatório para... Momento MT|Do R7 20/02/2025 - 19h27 (Atualizado em 20/02/2025 - 19h27 ) twitter

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) abriu as inscrições para o Pré-Enem Digit@l MT, curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025. Os estudantes podem se inscrever de forma gratuita até o dia 14 de março – clique aqui para se inscrever. O público-alvo prioritário são estudantes que vão concluir o Ensino Médio (EM), ou que estão no 2º e 3º semestres da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os alunos terão aulas presenciais e não presenciais com suporte da plataforma da Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH), além de outras plataformas parceiras, com acompanhamento de professores da Rede Estadual selecionados para atuarem no projeto. Saiba mais sobre essa oportunidade incrível e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Politec procura por familiares para liberação de corpos na unidade de Cuiabá

