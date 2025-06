Momento MT |Do R7

Seduc abre inscrições para a VI Mostra Científica STEAM 2025 com foco em inovação e sustentabilidade

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) abriu, nesta sexta-feira (27.6), as inscrições para a VI Mostra Científica STEAM Seduc-MT 2025, uma iniciativa que integra a política pública de tecnologia ao ambiente escolar. As inscrições seguem abertas até o dia 14 de setembro de 2025, por meio do link encaminhado pelas Diretorias Regionais de Educação (DREs) às escolas estaduais. A ação tem como objetivo promover o protagonismo estudantil e a interdisciplinaridade por meio de projetos que articulem Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (STEAM) em resposta a desafios reais.

