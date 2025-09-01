Seduc abre inscrições para primeira edição dos Jogos Olímpicos da Rede Estadual de Ensino A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) abriu, nesta segunda-feira (1º.09), as inscrições do 1º Jogos Olímpicos da Rede Estadual...

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) abriu, nesta segunda-feira (1º.09), as inscrições do 1º Jogos Olímpicos da Rede Estadual de Ensino. Serão três colocados em cada modalidade com premiações de R$ 5 mil, R$ 10 mil e uma viagem nacional de experiência esportiva e cultural de três dias, com todas as despesas pagas. As inscrições devem ser realizadas até o dia 5 de setembro.

