Seduc abre inscrições para primeira edição dos Jogos Olímpicos da Rede Estadual de Ensino
A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) abriu, nesta segunda-feira (1º.09), as inscrições do 1º Jogos Olímpicos da Rede Estadual de Ensino. Serão três colocados em cada modalidade com premiações de R$ 5 mil, R$ 10 mil e uma viagem nacional de experiência esportiva e cultural de três dias, com todas as despesas pagas. As inscrições devem ser realizadas até o dia 5 de setembro.
