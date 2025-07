Seduc abre novas vagas para praças e oficiais atuarem em escolas cívico-militares nos polos de Sinop e Primavera do Leste

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) abriu 25 novas vagas para oficiais e praças masculinos ou femininos das Forças Armadas e Militares Estaduais, da reserva remunerada e não remunerada, para atuarem em escolas cívico-militares da Rede Estadual, localizadas em seis cidades dos polos regionais de Sinop e Primavera do Leste.

