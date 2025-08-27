Seduc alinha metas do ano letivo e ouve demanda de gestores e professores do Polo Regional de Barra do Garças A sétima etapa do movimento “Giro pelas escolas MT”, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), chega à Diretoria Regional de...

A sétima etapa do movimento “Giro pelas escolas MT”, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), chega à Diretoria Regional de Educação (DRE) do Polo Barra do Garças, nesta quarta-feira (27.8), e prossegue até sexta-feira, 29 de agosto. A iniciativa busca visitar as 13 DREs da Seduc, em 2025, para dialogar com gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores, secretários municipais de Educação, entre outros sobre ações do segundo semestre do ano letivo e também sobre o Saeb 2025 – Sistema de Avaliação da Educação Básica.

