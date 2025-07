Seduc alinha metas do ano letivo e ouve demanda de gestores e professores do polo regional de Pontes e Lacerda A sexta etapa do movimento “Giro pelas escolas MT”, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), chega à Diretoria Regional de Educação...

A sexta etapa do movimento “Giro pelas escolas MT”, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), chega à Diretoria Regional de Educação (DRE) do Polo Pontes e Lacerda, nesta quinta-feira (31.7), e prossegue até sexta-feira, 1º de agosto. A iniciativa busca visitar as 13 DREs da Seduc, em 2025, para dialogar com gestores escolares, coordenadores pedagógicos e professores sobre o ano letivo e também sobre o Saeb 2025 – Sistema de Avaliação da Educação Básica, que na região de Pontes e Lacerda terá a participação de cerca de 1.500 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio.

