Seduc amplia Educação Profissional e Tecnológica com meta de 15 mil novas vagas até 2026

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) estabeleceu uma nova meta para os próximos dois anos: até 2026, 22,2% das matrículas do Ensino Médio da rede estadual estarão vinculadas à Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Isso representa a abertura de 15 mil novas vagas, beneficiando estudantes de 108 dos 142 municípios do Estado. Para 2027, o objetivo é alcançar 29,7% de participação, consolidando a modalidade como um dos principais pilares da educação pública.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações para o futuro da educação em Mato Grosso no nosso parceiro Momento MT.

