Seduc apoia projeto itinerante que leva arte e sustentabilidade a cidades de Mato Grosso Entre 11 e 30 de agosto de 2025, a rede de educação pública de Mato Grosso receberá o Festival ODS das Artes – Caminhão ODS, um projeto... Momento MT|Do R7 07/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h58 )

Entre 11 e 30 de agosto de 2025, a rede de educação pública de Mato Grosso receberá o Festival ODS das Artes – Caminhão ODS, um projeto itinerante que une arte e cultura para conscientizar a população sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A iniciativa é realizada pelo Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, e pela Ecotransforma Produções Artísticas, tem apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). Com patrocínio do Rabobank, o projeto percorrerá Cuiabá, Lucas do Rio Verde e Rondonópolis, levando ações para praças públicas e atividades culturais para escolas. Para saber mais sobre este projeto transformador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Vacinação nas Escolas continua nesta sexta-feira na E. M. Valter Leite

