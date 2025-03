Seduc apresenta em live estratégias para Mato Grosso avançar em proficiência O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, apresenta, nesta quarta-feira (12.3), às 17h, no canal oficial da Seduc no Youtube,...

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, apresenta, nesta quarta-feira (12.3), às 17h, no canal oficial da Seduc no Youtube, as ações do Movimenta SAEB para o ano letivo de 2025 bem como a estratégia de engajamento focada no comprometimento das redes estadual e municipais para alcançar a excelência nos resultados das avaliações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as estratégias apresentadas!

Leia Mais em Momento MT: