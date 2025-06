Seduc apresenta projeto do novo Colégio Estadual Integrado no residencial Nico Baracat A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) apresentou, na noite desta segunda-feira (16.6), o projeto do Colégio Estadual Integrado...

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) apresentou, na noite desta segunda-feira (16.6), o projeto do Colégio Estadual Integrado (CEI) que será construído no residencial Nico Baracat, em Cuiabá. O evento aconteceu no pátio da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Professora Lidioliria Santana, reunindo também a comunidade de outros quatro bairros da região do Coxipó: São João Del Rey, Jardim Fortaleza, Osmar Cabral e Santa Laura.

