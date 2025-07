Momento MT |Do R7

Seduc coordena reunião para ouvir gestores e traçar estratégias para a rede estadual Prefeitos e secretários de Educação dos municípios que fazem parte da Diretoria Metropolitana de Educação do polo Pontes e Lacerda...

Prefeitos e secretários de Educação dos municípios que fazem parte da Diretoria Metropolitana de Educação do polo Pontes e Lacerda participaram, na manhã desta quinta-feira (31.7), de uma reunião com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, na sede da DRE. A agenda de trabalho fez parte da programação da sexta etapa do movimento “Giro pelas escolas MT”, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), que começou hoje e prossegue até esta sexta-feira, 1º de agosto, em Pontes e Lacerda.

