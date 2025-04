Seduc destina mais de 50% do PNAE para compra de produtos da agricultura familiar para alimentação nas escolas

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) tem implementado estratégias significativas para enriquecer e diversificar a alimentação dos alunos nas escolas estaduais. No ano de 2024, por exemplo, a Pasta utilizou 51,84% do recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para aquisição de produtos oriundos da Agricultura Familiar para alimentação escolar dos estudantes da rede. O montante está 21,84% acima dos 30% recomendados pela Lei nº 11.947/2009.

