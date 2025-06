Seduc divulga lista das 100 escolas que serão premiadas por avanço nos índices de alfabetização

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulgou a lista das 100 escolas vencedoras da 4ª edição do Prêmio Alfabetiza MT pelas boas práticas que elevaram os índices de alfabetização na idade certa. A data e local da cerimônia de premiação ainda será definida pela Seduc.

