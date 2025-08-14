Seduc divulga lista final de classificados para Festival de Robótica e Mostra Científica 2025
A lista final dos projetos classificados para participar do Festival de Robótica Educacional e Mostra Científica já está disponível no site oficial da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). Os 40 nomes classificados disputarão o torneio em outubro, na Capital.
