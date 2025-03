Seduc divulga lista final de estudantes que participarão de intercâmbio na Inglaterra

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulgou, nesta segunda-feira (10.3), o resultado final dos 100 estudantes que participarão da edição 2025 do programa de Intercâmbio MT no Mundo. A exemplo das duas edições anteriores, os novos participantes terão todas as despesas pagas pelo Governo do Estado para uma experiência de intercâmbio em um país de língua inglesa por três semanas, em data a ser definida. Com a terceira edição, os investimentos no programa alcançaram mais de R$ 16 milhões.

