Seduc divulga lista final de professores selecionados para intercâmbio na Inglaterra

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) divulgou o resultado final da seleção dos professores de língua inglesa da Rede Estadual que participarão da edição 2025 do programa MT No Mundo. Ao todo, 13 professores foram selecionados para participar do programa, que terá a duração de três semanas em um país de língua inglesa.

