Seduc divulga lista final de projetos classificados para Festival de Robótica e Mostra Científica 2025
A lista final dos projetos classificados para participar do Festival de Robótica Educacional e Mostra Científica já está disponível no site oficial da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). Os 40 nomes classificados disputarão o torneio em outubro, na Capital.
