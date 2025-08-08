Logo R7.com
Seduc divulga lista final dos classificados para o Festival de Robótica e Mostra Científica 2025

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulga, no domingo (10.8), no site oficial da pasta, a lista final dos projetos classificados...

Momento MT|Do R7

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulga, no domingo (10.8), no site oficial da pasta, a lista final dos projetos classificados para participar do Festival de Robótica Educacional e Mostra Científica que será realizado em Cuiabá, em meados do quarto bimestre deste ano letivo.

