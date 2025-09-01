Seduc divulga regras para prova prática do concurso de professores da rede estadual de ensino A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) publicou, no Diário Oficial da última sexta-feira (29.8), o Edital nº...

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) publicou, no Diário Oficial da última sexta-feira (29.8), o Edital nº 002/2025-SEPLAG/SEDUC/MT, que estabelece as regras para a Prova Prática do Concurso Público aberto em abril. O certame oferece 1.500 vagas para professores da Educação Básica, mais formação de cadastro de reserva.

Para mais detalhes sobre as etapas e requisitos do concurso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: