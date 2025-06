Seduc divulga resultado da primeira etapa da 3ª edição do SuperChef da Educação 2025

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulgou, na tarde desta segunda-feira (16.6), o resultado da primeira etapa da 3ª edição do concurso “SuperChef da Educação – Melhores Receitas 2025”. Foram classificadas, para a segunda etapa, cinco receitas por Diretoria Regional de Educação (DRE) que obtiveram a maior pontuação. As 350 receitas inscritas foram avaliadas pela equipe de nutricionistas da Coordenadoria de Alimentação Escolar da Seduc, seguindo os critérios do edital, como: utilização de alimentos in natura e minimamente processados, produtos da agricultura familiar, criatividade e viabilidade no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

