Seduc divulga resultado preliminar de professores selecionados para o Intercâmbio MT no Mundo 2025

Momento MT|Do R7 22/01/2025 - 19h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 19h27 )

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulgou, nesta segunda-feira (20.1), o resultado preliminar dos professores de língua inglesa da Rede Estadual que foram selecionados para a terceira edição do programa MT No Mundo. Ao todo, 14 professores foram pré-selecionados para participar do programa, que terá a duração de três semanas em um país de língua inglesa. De acordo com o edital, a participação no processo seletivo foi automática para todos os professores de Língua Inglesa, contemplando todas as 13 Diretorias Regionais de Educação.

