Seduc inicia aulas do Mais MT Muxirum em 5 de maio com adesão de 142 municípios Com investimento de R$ 16,4 milhões no Programa MT Mais Muxirum, a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc) pretende... Momento MT|Do R7 22/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 22/04/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com investimento de R$ 16,4 milhões no Programa MT Mais Muxirum, a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc) pretende alfabetizar em 2025 mais de 17 mil pessoas com idade acima de 15 anos que, por algum motivo, não aprenderam a ler e escrever. As aulas do programa terão início no dia 05 de maio com adesão de todos os 142 municípios do Estado. De acordo com a Seduc, o objetivo do Muxirum é dar a oportunidade àquelas pessoas com idade a partir de 15 anos que não aprenderam a ler e escrever. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode transformar vidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Saúde Pública avança em Várzea Grande com retomada de serviços, investimentos e atendimento mais humanizado

Lúdio destaca importância de manter Santa Casa aberta mesmo com inauguração do Hospital Central

Cancelado debate sobre aspectos econômicos da COP30