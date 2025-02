Seduc inicia período de inscrições e provas do Exame Certificador de Educação de Jovens e Adultos A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) iniciou, em 3 de fevereiro, as inscrições para o Exame Certificador de...

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) iniciou, em 3 de fevereiro, as inscrições para o Exame Certificador de Educação de Jovens e Adultos. Conforme o Edital n.º 002/2025/GS/SEDUC, que regulamenta a oferta do Exame Certificador de EJA para o ano de 2025 e publicado no Diário Oficial do Estado em 30/01/2025, os interessados podem se inscrever até o mês de dezembro de 2025, a aplicação das provas do Exame Certificador ocorre até o dia 15/12/2025.

