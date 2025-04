Seduc inova com lançamento de ferramenta para transferência online dos estudantes A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lança, nesta quinta-feira (10.4), o serviço de transferência online em parceria com a Secretaria... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 12h09 (Atualizado em 10/04/2025 - 12h09 ) twitter

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lança, nesta quinta-feira (10.4), o serviço de transferência online em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio do MT Cidadão. De acordo com a Seduc, essa iniciativa visa transformar a experiência de transferência escolar, tornando-a mais ágil e acessível aos alunos, pais ou responsáveis e, oferecer maior segurança na transmissão de dados e facilitar o acesso a informações essenciais.

