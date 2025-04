Seduc lança 3ª edição da competição do “SuperChef da Educação 2025 – Melhores receitas 2025” A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) publicou o edital da competição gastronômica “SuperChef da Educação – Melhores Receitas... Momento MT|Do R7 02/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 11h26 ) twitter

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) publicou o edital da competição gastronômica "SuperChef da Educação – Melhores Receitas 2025", nesta terça-feira (01.4). O concurso é voltado para técnicos em nutrição escolar da rede estadual de ensino, com premiação de até R$ 9 mil. O evento tem como objetivo valorizar os profissionais da alimentação escolar e incentivar a criatividade no preparo das refeições.

