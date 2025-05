Seduc lança material para ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) realiza, nesta quarta-feira (14.5), às 14h30, no edifício-sede em Cuiabá, o lançamento do material pedagógico “Minha África Brasileira e Povos Indígenas”, voltado para professores e estudantes do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental II.

