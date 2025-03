Seduc lança Operação Saeb para preparar estudantes para avaliação da educação básica de MT A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lançou, na manhã desta quarta-feira (26.3), a Operação do Sistema de Avaliação da Educação... Momento MT|Do R7 27/03/2025 - 21h28 (Atualizado em 27/03/2025 - 21h28 ) twitter

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lançou, na manhã desta quarta-feira (26.3), a Operação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá, com a presença de estudantes das 29 escolas militares do Estado. A ação busca iniciar a mobilização nas escolas estaduais com foco na realização da avaliação Saeb. Os resultados dos exames irão ajudar no desenvolvimento das políticas públicas educacionais.

