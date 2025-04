Seduc lança Plano de Integridade com foco em ética, transparência e eficiência na Educação A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lançou, nesta quarta-feira (16.4), no auditório do Órgão Central, em Cuiabá, o seu Programa...

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lançou, nesta quarta-feira (16.4), no auditório do Órgão Central, em Cuiabá, o seu Programa de Integridade. Com execução prevista para os próximos quatro anos, o Plano foi construído com base no Programa de Integridade gerido pela Controladoria Geral do Estado (CGE).

Para saber mais sobre essa importante iniciativa que visa promover a ética e a transparência na educação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: