Seduc lança Prêmio Redação Nota Mil para valorizar estudantes com destaque no Enem A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) lançou, nesta quarta-feira (27.8), o “Prêmio Redação Nota Mil”, uma iniciativa...

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) lançou, nesta quarta-feira (27.8), o “Prêmio Redação Nota Mil”, uma iniciativa que vai reconhecer estudantes da rede estadual de ensino com desempenho de destaque na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A medida foi oficializada pela Portaria nº 782/2025/GS/SEDUC/MT, assinada pelo secretário de Estado de Educação, Alan Porto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: