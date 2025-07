Seduc mantém alfabetização para jovens e adultos durante as férias escolares da rede estadual As aulas do Programa Mais MT Muxirum continuam acontecendo nos 142 municípios mato-grossenses durante o período de férias escolares...

As aulas do Programa Mais MT Muxirum continuam acontecendo nos 142 municípios mato-grossenses durante o período de férias escolares da rede estadual de ensino, que começou no dia 7 e vai até 21 de julho. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o programa de alfabetização é ininterrupto para as mais de 17 mil pessoas inscritas em 2025, com idade acima de 15 anos que por algum motivo não aprenderam a ler e escrever.

